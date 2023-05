Macierzyństwo wiąże się z wieloma wyzwaniami i nie bez przyczyny tak często prowadzi do poczucia wypalenia wśród kobiet. Najnowsze raporty potwierdzają, że niemal połowa matek jest przytłoczona obowiązkami, a aż 62% ma duże trudności ze znalezieniem dla siebie choćby sześćdziesięciu minut wolnego czasu. O tym, jak ważna i odpowiedzialna jest rola matek bardzo często przypominamy sobie w ich dniu, podkreślając wdzięczność za codzienny trud i poświęcenie drobnymi gestami.

W tym roku, myśląc o kochanych mamach, warto wziąć pod uwagę ich realne potrzeby. Pozwolić poczuć się piękniejszymi i zadbać o ich komfort. W miejsce czekoladek czy kwiatów postawić na urządzenia, które pozwolą zaoszczędzić ich cenny czas, a jednocześnie sprawią im nieco przyjemności. Odpowiednie propozycje przygotował dla szukających idealnego podarunku BaByliss.

Najlepszy prezent na Dzień Matki

Wiele mam koncentruje całą swoją uwagę na domu i rodzinie, choć chciałoby też móc spędzić romantyczny wieczór z drugą połówką lub spotkać się z dawno niewidzianymi znajomymi. Wizja przygotowania się do takiego wyjścia skutecznie jednak zniechęca większość z nich. BaByliss proponuje rozwiązanie w formie łatwych w obsłudze, zaawansowanych technologicznie urządzeń, które pozwalają skrócić czas na stylizację i pielęgnację włosów, a jednocześnie uzyskać efekty niemal jak z salonu fryzjerskiego.

W ofercie na Dzień Matki producent proponuje suszarko-lokówkę BaByliss AS200E, która będąc wszechstronnym urządzeniem może zastąpić suszarkę, szczotkę i lokówkę. Pozwoli łatwo uzyskać efekt włosów podkręconych, obfitych i lśniących. Nastawiona na oszczędność czasu jest również lekka suszarka do włosów o dużej mocy BaByliss D566E, w której zastosowano zaawansowaną technologię AirFlow. Jej możliwości pozwalają mamom szybciej i precyzyjniej wysuszyć nawet grube i długie włosy.

Doskonałym wyborem na prezent są również niedawno wprowadzone na rynek urządzenia z linii Hydro Fusion, w których zastosowano podwójny system jonizacji Advanced Plasma Technology. Stanowi on gwarancję skutecznej pielęgnacji oraz zjawiskowej stylizacji włosów, nadając im niesamowity efekt wygładzenia oraz zwiększając ich naturalną objętość. W zależności od potrzeb Twojej Mamy w roli upominku świetnie sprawdzi się suszarko-lokówka AS773E o mocy 700 W, suszarka D773DE wyposażona w trzy ustawienia temperatury i dwie prędkości pracy lub posiadająca dużą szczotkę obrotową 50 mm suszarko-lokówka AS774E. Alternatywą jest prostownica ST573E z funkcją jonizacji. Korzystając z niej, mama nie tylko wyprostuje pasma, ale też przestanie martwić się problemem elektryzowania się włosów.

Mama zasługuje na chwilę dla siebie

Mamy poświęcają swoim bliskim całą uwagę i nieustannie o nich myślą. W tym szczególnym dniu warto odwdzięczyć się im tym samym. Najcenniejsze, co możemy im podarować, to czas - będący wyrazem naszej miłości, ale też uwagi i dostrzegania ich zaangażowania. Kwadranse zaoszczędzone podczas stylizacji i pielęgnacji włosów każda z mam z pewnością spożytkuje na to, czego potrzebuje najbardziej, czy to oddając się błogiemu relaksowi lub rozrywce. Prezent w postaci nowoczesnego urządzenia do stylizacji może też ułatwić przygotowania do wieczornych spotkań z przyjaciółmi czy pierwszego od dawna wyjścia na randkę z partnerem. Pracujące ciężko przez cały rok Mamy na każdą taką okazję zasługują.

Wszystkie wymienione w artykule produkty znajdziecie w MediaExpert, RTV Euro AGD oraz MediaMarkt.